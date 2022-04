Covid Fighters nehmen Betrieb in Amstetten auf

Die Kurve der Corona-Infektionszahlen in Österreich geht wieder nach unten, die Corona-Ampel wurde in sechs Bundesländern wieder auf Orange gesetzt, und die Maske muss ab 16. April nicht mehr in allen Bereichen des öffentlichen Lebens getragen werden. Trotzdem: Boris Fahrnberger, Gründer und Geschäftsführer der Covid Fighters, will sich für alle Eventualitäten, die sich durch die Pandemie und neue Virusmutationen ergeben können, vorbereiten. "Unsere Geräte sind alle systemoffen und können für verschiedenste Einsätze konfiguriert werden", sagt Fahrnberger.

In der ehemaligen Wäscherei in Greinsfurth soll künftig die Auswertung von Covid-Tests durchgeführt werden, auch ein Forschungslabor wird eingerichtet. Vorerst sollen etwa 60 Personen bei dem Standort der Covid Fighters einen neuen Arbeitsplatz finden, die Kapazitäten können in Spitzenzeiten auf bis zu 300 Mitarbeiter erweitert werden.

Entwicklung für Amstetten

Für Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) ist die Ansiedelung des Unternehmens ein großer Gewinn für die Stadtgemeinde: "Für Amstetten ist das eine enorme Bereicherung – besonders die neue Forschungseinrichtung. Und das auf einem bestehenden, aktuell leerstehenden Firmenareal. Für die nachhaltige Entwicklung der Stadtgemeinde sind Themen wie Ressourceneffizienz, Bodenversiegelung und Leerflächenmanagement bedeutende Themen. Diesen Weg wollen wir künftig weiter fortsetzen."

Wichtige Argumente für die Standortwahl waren neben der bereits guten Ausstattung des leerstehenden Gebäudes auch die Anbindung an der Ost-West-Achse, wodurch die Proben zur Auswertung schneller angeliefert werden können und es zu weniger Verzögerung kommt.

Auf der Gesamtfläche von mehr als 4700 Quadratmetern soll bereits Ende Juni der Betrieb aufgenommen werden. Fast acht Millionen Euro werden in den neuen Standort in Amstetten seitens der Covid Fighters investiert.