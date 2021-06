Covid-Box leuchtet grün, wenn Kunden eintreten dürfen

In solchen Werkstättengaragen sind schon Weltkonzerne entstanden. Raphael Flattinger (18) streicht die handgroßen Holzkisten mit einem schicken schwarzblauen Lack an, sein Bruder Fabian verlötet die Drähte in den Eingeweiden des Würfels. Die Box, die der HTL-Schüler und der gelernte Elektrotechniker jetzt noch in Handarbeit aus vorgeschnittenen Brettern, Platinen und Drähten selber herstellen, hat das Zeug zu mehr als das "Ding der Woche".