Coronavirus: Politiker in Quarantäne, Sitzung des Gemeinderates vor Absage

Die Zahl der in Oberösterreich mit dem Coronavirus infizierten Personen wurde gestern früh vom Land Oberösterreich mit 152 angegeben. Je zwei davon in den Bezirken Steyr-Stadt und Steyr-Land, einer im Bezirk Kirchdorf. Unter Quarantäne waren oberösterreichweit 1196 Menschen, darunter wie berichtet ein Allgemeinmediziner aus Steyr.

Quarantäne nach Skiurlaub

Nach einem Skiurlaub in einem der nun gesperrten Krisengebiete befindet jetzt allerdings auch ein Mitglied des Steyrer Stadtsenates unter häuslicher Quarantäne. Dieses hätte an der für Donnerstag angesetzten zweiten Gemeinderatssitzung dieses Jahres ohnehin nicht teilnehmen dürfen, ebenso mögliche Zuhörer. Nun aber steht sogar eine völlig Absage dieser Sitzung im Raum, nachdem vor einigen Tagen bereits eine örtliche Verlegung dieses politischen Gremiums in den Festsaal des Rathauses oder in den Stadtsaal im Gespräch war. Denn die Sicherheitsabstände zwischen den Mandataren hätten im normalen Sitzungssaal nicht gewährleistet werden können. Es sei noch keine definitive Entscheidung gefallen, eine Absage der Sitzung sei aber durchaus möglich, sagt Bürgermeister Gerald Hackl (SP): "Es kann aber auch sein, dass wir die wichtigsten Beschlüsse per Umlaufbeschluss fassen."

Kein unnötiges Risiko

Ob es wirklich sinnvoll sei, alle 36 Gemeinderäte diesem Gesundheitsrisiko auszusetzen, sagt Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP): "Es stehen wichtige Beschlüsse zu Auftragsvergaben an, davor dürfen wir uns aber nicht drücken." Für ihn sei auch eine kleinere Runde von Stadtsenat plus Fraktionsobleuten eine Variante.

Von einer Absage geht Stadtrat Gunter Mayrhofer aus: "Die wichtigsten Beschlüsse wurden bereits im Stadtsenat gefasst."

Demokratie dürfe nicht pausieren, sagt Stadtrat Helmut Kaufmann (Grüne). "Es gibt eine Reihe wichtiger Tagesordnungspunkte. Wir sollten einfach unserer Arbeit nachgehen und alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen."

Für Neos-Gemeinderat Pit Freisais stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit dieser Sitzung: "Im Gemeinderat sind Vertreter aller Schichten der Bevölkerung. Man streut das Risiko einer Verbreitung des Virus daher unnötig." Zudem sei die gesamte Führungsriege aus Politik und Verwaltung anwesend. Sollte es auch nur einen Infizierten geben, müssten somit alle in Quarantäne.

Systemerhalter im Dienst

Doch nicht nur eine Absage der Gemeinderatssitzung wird aktuell im Rathaus diskutiert. Gestern tagte auch der Krisenstab, in welchem Ausmaß die Arbeit am Magistrat aufrechterhalten wird. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe war gestern keine Entscheidung gefallen, soviel konnte Bürgermeister Gerald Hackl jedoch schon verraten: "Es ist möglich, dass heute schon ein Teil der Magistratsmitarbeiter nicht mehr zur Arbeit erscheinen muss. All jene, die für die Aufrechterhaltung des Systems aber unabkömmlich sind, werden aber weiterhin im Einsatz sein."

Zitiert

Der Steyrer Gemeinderat sollte am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammentreffen. Doch aufgrund der Coronakrise ist eine Absage möglich. Gerald Hackl (SP) Wir hätten geplant, die Sitzung an einen anderen Ort zu verlegen. Aber wir entscheiden nun heute, ob die Sitzung stattfinden wird. Helmut Zöttl (FP) Es sind einige wichtige Beschlüsse zu fällen. Wir dürfen uns nicht vor der Verantwortung drücken, vielleicht in kleinerer Runde. Gunter Mayrhofer (VP) Es stellt sich die Frage der Notwendigkeit dieser Sitzung. Ich gehe davon aus, dass sie aufgrund der Lage abgesagt wird. Reinh. Kaufmann (Grüne) Die Demokratie darf auch in dieser Situation nicht pausieren. Wir sollten aber alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at