Coronavirus hat erste Folgen für Steyr: Italienischer Markt wurde vorsorglich abgesagt

In den vergangenen Tagen ist europaweit die Zahl der am Coronavirus Erkrankten stark gestiegen. Im am heftigsten betroffenen Norden Italiens, wo bereits mehrere Todesopfer zu beklagen sind, wurden sogar Sperrzonen eingerichtet. Dennoch steigt die Zahl der Infizierten weiter, auch Österreich ist bereits betroffen.

Aus der Region Steyr werden aktuell keine Krankheitsfälle gemeldet, von der Stadt wurde vorsorglich allerdings der in zwei Wochen von 12. bis 14. März geplante italienische Spezialitätenmarkt abgesagt. Zwölf Händler und Erzeuger, großteils aus dem vom Coronavirus betroffenen Ligurien und anderen Teilen Norditaliens, hätten beim Leopoldibrunnen auf dem Steyrer Stadtplatz Spezialitäten wie Prosciutto, Parmesan, Pecorino, Oliven, Salami, mediterrane Gewürze, Mandelgebäck, Pasta und Wild angeboten.

"Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Zeit der viralen Bedrohung", sagt der für Marktangelegenheiten zuständige Stadtrat Mario Ritter (FP), "ich habe mich daher schweren Herzens und mit Bedauern dazu entschieden, den Markt heuer abzusagen." Es wäre in dieser Situation fahrlässig gewesen, für die Sicherheit der Steyrer Bevölkerung nicht vorsorglich zu handeln.

Von ähnlichen Sicherheitsvorkehrungen und Absagen sind auch andere Teile Europas betroffen. So wurden bereits Schulen geschlossen und Züge gestoppt, in der Schweiz etwa wurden Großveranstaltungen verboten.

Die gute Nachricht für Freunde der Spezialitätenmärkte in Steyr: Von 21. bis 25. April findet ein Kärntner Markt statt, von 16. bis 19. September ein französischer Markt. Bis dahin ist die Coronakrise hoffentlich überstanden.

Ritter: "Ich befinde mich in Gesprächen mit Istrien und Montenegro, um Spezialitätenmärkte aus diesen Regionen nach Steyr zu holen."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at