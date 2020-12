Coronatests in Steyr: Nur drei von 1434 Pädagogen waren positiv

Noch vor den Tests für die breite Bevölkerung von 11. bis 14. Dezember wurden am Samstag und Sonntag Lehrer und Mitarbeiter von Kindergärten im Steyrer Stadtsaal getestet. Vom Bundesheer wurden mit Unterstützung von Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und Magistrat an insgesamt 1434 Personen Antigen-Tests durchgeführt. Dabei wurden drei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, keine davon ist aus der Stadt Steyr. Diese drei befinden sich nun bis zum Vorliegen des Ergebnisses eines zusätzlichen PCR-Tests in Quarantäne.

Die Massentests für die restliche Bevölkerung gehen in Steyr von Freitag, 11. Dezember, bis Montag, 14. Dezember, jeweils von 8 bis 20 Uhr im Steyrer Stadtsaal und in der Stadthalle am Tabor über die Bühne. Seitens der Stadt wird damit gerechnet, dass sich bis zu 18.000 Bürger testen lassen werden. Infos zum Ablauf der Massentests finden sich auf der Homepage der Stadt unter www.steyr.gv.at/massentest.

„Ohne den gemeinsamen Kraftakt aller Blaulichtorganisationen, vieler ehrenamtlicher Helfer und der Mitarbeiter der Stadt wäre diese Mammutaufgabe nicht zu stemmen. Aber in Steyr sind wir es gewohnt zusammenzuarbeiten“, sagt Bürgermeister Gerald Hackl. Er ist optimistisch, dass auch die Massentests ohne Probleme abgewickelt werden können. Pro Tag werden für die Durchführung bis zu 300 Personen im Einsatz sein.

