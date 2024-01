Corona war nur "Gruß aus der Küche": Wie das Klima die Gesundheit fordert

Die Erde befindet sich angesichts des fortschreitenden Klimawandels längst im Krisenmodus. Doch nicht nur die Vielfalt der Natur selbst ist in Gefahr, auch die gesundheitlichen Herausforderungen angesichts des Klimawandels sind enorm.

Alexander Zeilner, Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Innere Medizin und Humanbiologe im ganzheitlich orientierten Therapiezentrum VitaLogikum in Aschach an der Steyr, referiert daher am Dienstag, 23. Jänner, ab 19.30 Uhr im Dominikanerhaus Steyr über die Auswirkungen der immer spürbarer werdenden klimatischen Veränderungen auf unsere Gesundheit.

Mehr Infektionskrankheiten

Es seien nur auf den ersten Blick Wetterextreme wie Hitze und Trockenheit, an denen viele Menschen litten. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass Infektionserkrankungen häufiger auftreten", sagt Zeilner. Speziell jene, die längst vorhanden seien, jedoch nur begrenzt ausbrächen. Er spricht unter anderem von Bakterien, die über Schmierinfektionen übertragen würden, oder von Krankheiten, die sich künftig in Richtung Norden ausbreiteten. "Die Anophelesmücke hat es mittlerweile bereits bis zu uns geschafft, noch aber ist es dem Malaria-Erreger zu kalt", sagt Zeilner. Dies könne sich jedoch ändern.

Ebenso befinde sich die durch ein Bakterium verursachte Hasenpest, die grippeähnliche Symptome auslöse, aber auch Organe schädigen könne, ausgehend vom Burgenland auf dem Vormarsch in Richtung Westen. Corona habe bewiesen, wie schnell sich eine Krankheit rund um den Erdball ausbreiten könne. Dies sei aber nur ein "Gruß aus der Küche" gewesen: "Wir befinden uns im Zeitalter der Pandemien." Auftauende Permafrostböden und die anhaltende Migrationsbewegung würden weitere Krankheitstreiber sein.

Aufgrund der demografischen Entwicklung werde ein Fokus dennoch bei Hitze und Trockenheit liegen: "Ältere Menschen und Kleinkinder haben damit besonders große Probleme", bestätigt Zeilner mit Verweis auf städtebauliche Aspekte: "Da kommen wir ganz rasch an die Grenze des Machbaren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Medikamente bei Hitze und Trockenheit ganz anders wirken können."

Alexander Zeilner: "Gesundheitliche Herausforderungen des Klimawandels – ein Ausblick"; Dienstag, 23. Jänner, 19.30 Uhr, Dominikanerhaus Steyr.

