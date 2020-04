Es war eine herzzerreißende Szene und doch ein Zeugnis eines festen Glaubens, dass es ein Wiedersehen gibt: Pater Hans Schwarzl, Seelsorger in der Amstettner Herz-Jesu-Pfarre, zelebrierte den Sonntagsgottesdienst bedingt durch die Corona-Pandemie in einer leeren Kirche, nur drei Patres der Salesianer Don Boscos saßen im Gestühl. Die restlichen vier Mitbrüder am Alterssitz des Ordens in Amstetten hat Schwarzl auf Partenfotos um sich auf den Altar gestellt.