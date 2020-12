Corona-Tests: Auslastung liegt bei rund 30 Prozent

Auch nach drei Tagen der freiwilligen Corona-Massentests ist der Andrang auf die Teststraßen eher überschaubar. Zum Teil wurden einzelne Bahnen mangels Testwilliger sogar frühzeitig wieder geschlossen.

Die in den drei Bezirken Steyr-Stadt, Steyr-Land und Kirchdorf verfügbaren Testkapazitäten wurden nur zu rund 30 Prozent ausgeschöpft. In Kirchdorf hatten sich bis Redaktionsschluss insgesamt 9057 Menschen angemeldet, was bei einer Gesamtkapazität von 27.663 möglichen Tests einer Auslastung von 32,74 Prozent entspricht. Nimmt man als Basis allerdings die mehr als 50.000 zum Test aufgerufenen Kirchdorfer, sinkt der Prozentwert auf rund 18, also nicht einmal jeden Fünften.

Ähnlich die Situation in der Stadt Steyr: Bei einer Testkapazität von 17.302 haben sich 5603 Bürger angemeldet – 32,38 Prozent. Hier will sich nicht einmal jeder Sechste der rund 34.000 zum Test aufgerufenen Steyrer daran beteiligen.

Noch geringer ist das Testinteresse im Bezirk Steyr-Land. Bereits angemeldet haben sich hier 8346 Personen. Die Gesamtkapazität von 27.655 ist damit zu 30,18 Prozent ausgeschöpft, im Verhältnis zur aufgerufenen Bevölkerung fällt der Wert auf weniger als 16 Prozent. Wer am Corona-Massentest teilnehmen und wissen will, ob er aktuell mit dem Virus infiziert ist, kann dies an den elf Standorten in den drei Bezirken noch bis heute Abend um 20 Uhr tun.

Seinen Test bereits hinter sich hat der Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl. Er wurde am Sonntag um 10 Uhr in der Stadthalle am Tabor getestet. "Es war völlig problemlos, alles war perfekt organisiert. Ich war verblüfft, wie rasch ich mein negatives Testergebnis erhalten habe", sagt Hackl. "Der Corona-Test tut nicht weh, Impfen ist viel unangenehmer." Man könne niemanden zum Test zwingen, aber: "Es ist ein gutes Angebot. Es können auch heute noch viele kommen, um sich testen zu lassen."

