Das ist bitter: Nach einem positiven PCR-Test am Freitag war Valentin Pfeil mit einem Startverbot beim Valencia-Marathon belegt worden und hatte sich in seinem Hotel in Spanien in Quarantäne begeben müssen. Der zweite Test am Montag brachte ein konträres Ergebnis: Steyrs Olympia-Hoffnung wurde – für ihn erwartungsgemäß – negativ getestet, hätte also beim Rekordlauf in Valencia um seinen Startplatz für den olympischen Marathon in Tokio kämpfen dürfen.