Corona in der Klasse: Eltern bemängeln "Hausarrest" ihrer Kinder nach Schule

Kerstin Suchan-Mayr (SP) ist selber betroffene Mutter eines neunjährigen Buben, der in St. Valentin in die Volksschule geht und am frühen Nachmittag vom Unterricht kommt und die Wohnung nicht mehr verlassen darf. Als Bürgermeisterin der Stadt und Landtagsabgeordnete hat sie die Möglichkeit, eine Pressekonferenz zu einzuberufen und den Unmut auch anderer Väter und Mütter in die Öffentlichkeit zu tragen. Zweifelsfrei war auch der Parteiapparat der SPÖ behilflich, um die Forderung "Schulchaos stoppen!" unter das Volk zu bringen und Kritik an Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) heranzutragen, dass er nichts aus Fehlern gelernt habe, weil er überdies angesichts einer neuen Infektionswelle mit dem Corona-Virus untätig geblieben sei.

Wenngleich die Unzufriedenheit und Verärgerung der Eltern bei der Pressekonferenz nicht herbeigeredet war: Mal würden die Behörden tagelang nicht auf Vorfälle reagieren, an andermal gehe der Briefkasten mit einer Bescheidflut über. "In meinem Fall sind drei Bescheide in vier Tagen ausgestellt worden", sagt Julia Sommer, eine berufstätige Mutter von zwei Kindern, "wir haben umsonst zu einer PCR-Testung nach Amstetten fahren müssen, die zweieinhalb Stunden Wartezeit im Auto erfordert hat." Langsame Behördenverfahren brächten auch ein gut organisiertes Familienleben aus dem Tritt, erzählte Bettina Zwirner, die auf einen Schlag eine Betreuung für ihren siebenjährigen Sohn gebraucht hat: "Einen Bescheid erst vier Tage nach der schulischen Absonderung zu erhalten, mit dem man dann die Sonderbetreuungsfreistellung nicht belegen kann, schafft zusätzliche Probleme." Suchan-Mayr forderte "anstelle sprunghafter Veränderungen bundeseinheitliche Sicherheitskonzepte", bei denen man vorab Bescheid wisse, woran man sei. Ihr Sohn Martin brachte Covid-19 von der Schule heim. Bis die Behördenpost eintraf, hatte er schon die ganze Familie mit dem Virus angesteckt.