Corona-Impfungen: Stadt verwendete Werbegeld vom Bund zur Vereinsförderung

Vorwärts Steyr hängte bei sieben Meisterschaftsspielen Bandenwerbungen auf, machte Lautsprecherdurchsagen im Stadion und ließ Inserate in der Vereinspostille "Volxroad" schalten, was mit 8940 Euro leicht verdientem Geld aus der Stadtkasse belohnt wurde. Auf diese Art und Weise legte das Rathaus die im Gesetz vorgegebenen "gemeindeeigenen Aktionen" aus, für die der Bund flächendeckend in Österreich Geld streng nach der Einwohnerzahl bemessen für eine Impfwerbekampagne zukommen ließ.