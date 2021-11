Corona: Impfbus fährt in die Steyrer Stadtteile

Ein Omnibus aus dem Fuhrpark der Stadtbetriebe Steyr wird vom mobilen Impfteam des Magistrates und des Roten Kreuzes wieder zur Impfstation auf vier Rädern umgerüstet: Der Impfbus geht dieser Tage erneut auf große Fahrt, diesmal in die Steyrer Stadtteile. "Wir wollen den Menschen direkt vor ihren Haustüren das Angebot machen, sich und andere vor dem Corona-Virus wirksam zu schützen", sagt der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Urban Schneeweiß, der als Arzt auch selber wieder die lebensrettenden Spritzen verabreichen wird.

Gerüstet ist die Partnerschaft aus Stadtverwaltung und Rettung für Auffrischungsimpfungen, die "dritten Stiche". Ab 8. November sperrt die Impfstraße im Reithoffer-Amtsgebäude an Dienstagen von 8 bis 17.30 Uhr, an Donnerstagen von 13 bis 18 Uhr und an Freitagen ebenfalls von 13 bis 18 Uhr auf. Eine Anmeldung über das Land OÖ wird dringlich empfohlen, ohne Terminvereinbarung wären die Wartezeiten sehr lange.