Die Reaktionen auf den jüngsten OÖN-Bericht über den bis Ende des Jahres 2025 verlängerten Lärmterror der sogenannten Spaziergänger, die bei ihren Corona-Demos jeden Sonntag die Steyrer in Geiselhaft nehmen, waren zahlreich, teils geschmalzen und heftig.

Geschmalzen und heftig sind auch jene Kosten, die der Steuerzahler für diese biergeschwängerten, für viele ebenso demokratiezersetzenden Umzüge zu tragen hat. Auch diesen Sonntag waren laut Steyrs Stadtpolizeikommandanten Christian Moser wieder rund 60 Beamte im Einsatz, um den mittlerweile angemeldeten Spaziergang von rund 500 Impf- und Regierungsgegnern zu bewachen. Konservativ gerechnet waren zudem rund 15 Polizei-Dienstfahrzeuge im Einsatz.

26 Euro je halbe Stunde

Würde es sich etwa um ein Spiel von Vorwärts Steyr handeln, bei dem Polizeipräsenz nötig ist, müsste der Verein großteils für diese Kosten aufkommen. Anders ist dies bei den Spaziergängern. Für ihre Bewachung bezahlt die Allgemeinheit einen hohen Preis. Laut Sicherheitspolizeigesetz fallen an Sonntagen je angefangene Stunde 26 Euro je Polizeibeamten an, zusätzlich 13 Euro je Fahrzeug. „Die wahren Kosten liegen je nach Dienstalter des Beamten natürlich deutlich darüber“, sagt Moser. Es wäre zwar auch möglich, diese Einsätze nicht mit Überstunden, sondern mit Zeitausgleich abzugelten, dann aber würde der Steyrer Polizei wochentags längst das Personal ausgehen.

Hier soll aber nur mit den Gebühren laut Sicherheitspolizeigesetz gerechnet werden. Allein der Einsatz bei diesem Sonntagsspaziergang, vor dem auch MFG-Präsidentschaftskandidat Michael Brunner die „Schwurbler“-Bühne für seine kruden Theorien nutzen durfte, würde so mit rund 9000 Euro zu Buche schlagen.

Maximal 70 Polizisten im Einsatz

Höchstwert an Polizei-Einsatzkräften bei den mittlerweile 80 Spaziergängen sei laut Moser 70 gewesen. Im vergangenen Sommer seien es bei nur rund 40 verirrten Demonstranten allerdings auch nur vier Beamte als geringster Wert gewesen. Rechnet man nun einen Schnitt von etwa 40 Einsatzkräften mit entsprechender Anzahl an Fahrzeugen, dann wurden bisher bereits rund 750.000 Steuereuro für die Corona-Demos in Steyr ausgegeben.

Richtig teuer wird es jedoch bei einem Blick auf die kommenden dreieinhalb Jahre: Die Kosten für die bis Dezember 2025 angemeldeten Spaziergänge würden sich demnach auf rund 1,6 Millionen Euro belaufen.