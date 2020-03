Corona: BMW Steyr schickt vier Mitarbeiter in Quarantäne

Im BMW Motorenwerk Steyr sei nach wie vor niemand mit dem Coronavirus infiziert, erklärte heute BMW-Sprecherin Barbara Krahwinkler auf Anfrage. Es gebe jedoch die Empfehlung einer freiwilligen Selbstquarantäne für all jene, die sich nach dem 2. März in Risikogebieten aufgehalten haben oder in Kontakt mit infizierten Personen gewesen seien.

Keine Auskunft gab es seitens der BMW-Sprecherin zu mehreren aktuellen Quarantänefällen im Motorenwerk. Vier Mitarbeiter des Steyrer Werks dürften in Kontakt mit jenem Lkw-Fahrer aus Baden-Württemberg gestanden sein, der in seiner Heimat Kontakt mit einem Patienten hatte und seit Montag im Steyrer Klinikum behandelt wird. Der Deutsche hatte nach seiner Ankunft in Steyr entsprechende Symptome gezeigt und war daraufhin mit einem Infektionstransport ins Spital gebracht worden.

Die Erkrankung des Lkw-Fahrers verläuft laut Informationen des Landes bisher mild. Die vier BMW-Mitarbeiter wurden wie die OÖN erfuhren jedoch bereits in Quarantäne geschickt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.