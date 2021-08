Corona: Akutpsychiatrie in Mauer ist voll belegt

Die Studien der "Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht" (EMCDDA) bestätigen genauso wie die Laboranalysen der Fäkalwässer der Städte das, was die Patienten der Psychiatrie in Mauer ihren Ärzten und Ärztinnen erzählen. Corona hat auf die Seele gedrückt, Erkrankungen verschlimmert und Suchtgewohnheiten verändert.

Ein geradezu rasanter Rückgang beim Konsum von Kokain und Ecstasy ist die gute Nachricht, der eine schlechte folgt: Bei der Therapierung von Abhängigen harter Drogen wie Heroin hatte die Landesnervenklinik einige Mühe, während der Lockdowns für ihre Patienten die lebensnotwendigen Ersatzmedikamente für die Opiate zu beschaffen. "Wir haben das in Teamarbeit, mit großem Einsatzwillen des Personals geschafft", so der ärztliche Leiter des Landesklinikums Mauer, Christian Korbel.

Zur Betreuung Alkoholkranker hat die Klinik während der Pandemie sogar eine virtuelle Ambulanz eingerichtet. Suchtkranke konnten sich über eine Videokonferenz ärztliche Hilfe holen. Denn das war der in der Gesellschaft negative Trend: Der Alkoholkonsum stieg gewaltig in den eigenen vier Wänden an, nachdem Gasthäuser und Lokale zur Seuchenbekämpfung zusperren mussten. "Bei Suchtkranken und auch Suchtgefährdeten ist das Alkoholproblem dann vollends in die Familien hineingetragen worden", sagt Korbel.

Corona hat bei vielen Menschen den Leidensdruck erhöht, sodass sie mit ihrem Leben nicht mehr zurande kamen. Alle 77 Betten der Akutpsychiatrie des LKN Mauer sind belegt. Für Neuzugänge, die nach Selbstmordversuchen oder Gewaltausbrüchen sofort stationäre Aufnahme brauchen, werden jeweils vor dem Wochenende zehn Betten in anderen Räumlichkeiten vorbereitet und bereitgestellt.