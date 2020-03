Corona: Absagen von Reinhold Messner bis hin zum Jazzfestival Steyr

Im Folgenden ein Überblick über die bereits vorliegenden Absagen:

Im Stadtsaal Steyr wurden der Vortrag von Robert Betz (13. März), Joe Pichlers Live-Reportage „Inside Afrika“ (14. März), das Kabarett mit Gery Seidl (26. März) und der Vortrag von Reinhold Messner (27. März) abgesagt.

Im Stadttheater finden das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle (15. März) und „Ebenhofer unterwegs“ mit Rita Falk, Christian Tramitz und Florian Wagner (29. März) nicht statt. „Schweren Herzens“, so Organisator Peter Guschlbauer, wurde auch das von 19. bis 22. März geplante Jazzfestival Steyr im Alten Theater gestrichen.

Ebenfalls abgesagt wurde vom Marlen Haushofer Literaturforum „Vor und hinter der Wand – Hommage an Marlen Haushofer“ am 14. März im Alten Theater. Die Enthüllung der Gedenktafel am Samstag, 21. März, um 15 Uhr in der Berggasse 81 soll jedoch stattfinden.

Der Kulturverein „röda“ hat sich nun ebenfalls kurzfristig dazu entschlossen, alle Veranstaltungen bis einschließlich 3. April abzusagen.

Im Kulturzentrum Akku fiel das Figurentheater „Das Apfelmännchen“ von Susi Claus am 15. März dem Virus zum Opfer.

In Aschach an der Steyr wurden alle sechs, von 13. bis 22. März geplanten Aufführungen der Theatergruppe ersatzlos gestrichen.

In Kirchdorf wurde das Stück „Corpus Delicti“ im Theater in der Werkstatt beginnend mit Premiere am 20. März abgesagt.

