Cornelia Schwabl wird neue Bezirksstellenleiterin

Personalrochaden in der Bezirksstelle Steyr der Wirtschaftskammer: Sarah Radinger ist nach ihrer Mama-Karenz bekanntlich nicht – wie ursprünglich gedacht – nach Steyr als Chefin zurückgekehrt. Ihr souveräner Führungsstil in Steyr hat augenscheinlich auch in Linz Eindruck gemacht: Radinger ist jetzt auf Geschäftsführungsebene der WKO tätig, verantwortet unter anderem die Bereiche Frau in der Wirtschaft und Junge Wirtschaft.