Nach 17 Jahren bei der Wirtschaftskammer in Linz wechselte die 38-jährige Cornelia Schwab nun nach Steyr. Die zweifache Mutter aus Asten übernahm mit Jahreswechsel die Leitung der WK-Bezirksstelle in Steyr, wo sie Michael Schaubmeier ablöste. Der Mühlviertler geht zurück in seine Heimat Rohrbach, um dort seinerseits die Leitung der Bezirksstelle zu übernehmen.

Für Schwabl ist es in gewisser Weise dennoch die Rückkehr zu ihren Wurzeln. Sie ist Absolventin der Handelsakademie in Steyr, wo sie im Jahr 2005 maturierte. Im Anschluss begann sie sofort ihre Tätigkeit bei der WK in Linz und studierte nebenbei berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre. Nach Abschluss ihres Studiums will die 38-Jährige nun in Steyr beruflich durchstarten.

In der Mischung aus Großindustrie, Mittelstand und Gewerbe sehe sie eine große Herausforderung und Chance für die Region. Sie wolle in ihrer Tätigkeit anknüpfen an bestehende erfolgreiche Konzepte, sagt Schwabl: „Mit Initiativen wie IT-Experts oder Lebensraum Ennstal ist Steyr in vielen Bereichen seit Langem ein Vorreiter.“ Vorschusslorbeer erhält Schwabl von WK-Obfrau Judith Ringer und WK-Obmann Eduard Riegler.

