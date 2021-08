Die Zutaten für die spektakulärste und rasanteste Sportveranstaltung in der Steyrer Altstadt haben sich seit Jahren bewährt, der Termin ist heuer allerdings neu: Die bereits 23. Auflage des Hrinkow City-Kriteriums findet erstmals im Sommer statt. Am 14. August werden einige der besten Mountainbiker Österreichs ebenso wie eine Auswahl an Straßen-Radprofis des Steyrer Hrinkow-Advarics-Rennstalls die schweißtreibenden Duelle in den engen Gassen des historischen Stadtkerns in Angriff nehmen.