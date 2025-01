CoderDojo: Kinder lernen kostenlos programmieren

Am Freitag können Kinder und Jugendliche wieder programmieren lernen.

Am Freitag, 17. Jänner, startet CoderDojo Steyr von 16 bis 18 Uhr im TIC Steyr ins neue Jahr. Kinder von 7 bis 17 Jahren haben dabei die Möglichkeit, kostenlos und spielerisch programmieren zu lernen. Bei Bedarf werden sie von ehrenamtlichen Mentoren unterstützt. Programmiert wird unter anderem mit Scratch, Python, JavaScript und einigem mehr. Vorkenntnisse der Kinder und Jugendlichen sind nicht notwendig. In zwei Stunden wird in Windeseile ein Mini-Game mit Scratch erstellt, das die Kinder danach sofort ausprobieren können.

"Laptops sind vorhanden", sagt Katharina Hofbauer vom TIC Steyr, "dem Programmierabenteuer steht also nichts im Weg."

Anmeldung im Internet unter: www.coderdojo-steyr.at

