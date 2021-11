CoderDojo hilft Schülern beim Homeschooling

"Auch CoderDojo Steyr (Anm.: kostenlose Programmierworkshops für Kinder und Jugendliche) musste aufgrund der Corona-Situation die realen Veranstaltungen absagen. Daher möchten wir gerne Schülern, die für das Lernen zuhause nicht optimal gerüstet sind, unsere Laptops zur Verfügung stellen", sagt Daniela Zeiner vom TIC Steyr, der Koordinationsstelle von CoderDojo Steyr. Betroffene können sich per Mail (office@tic-steyr.at) oder telefonisch (07252 220 100) melden.

Auch wenn die CoderDojos derzeit nicht real stattfinden, gibt es für interessierte Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren die Möglichkeit, in die Welt der Browser-Games mit Scratch, JavaScript, Java und Python einzutauchen. Jeden Freitag bietet CoderDojo Linz zwischen 15 und 19 Uhr ein CoderDojo Virtual an. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene werden von den ehrenamtlichen Mentoren per Zoom unterstützt.

Eine Besonderheit steht für Silvester auf dem Plan: CoderDojo Virtual setzt einen Schwerpunkt auf Silvesterfeuerwerk. "Echte Feuerwerke sind zwar schön, belasten die Umwelt aber sehr. Daher wurde die Idee geboren, echte Feuerwerke einzuschränken und stattdessen mit den Kids virtuelle durch Coding zu bauen", sagt Rainer Stropek, Initiator von CoderDojo Linz. Die virtuellen Feuerwerke werden einerseits in Minecraft und andererseits im Bereich Web-Entwicklung programmiert. Es gibt Feuerwerk-Kurse für jede Erfahrungsstufe. Bei CoderDojo Virtual arbeiten die Mentoren aus Linz, Steyr, Wien und Neusiedl zusammen.

"Solidarität, Zusammenhalt und Teamwork machen es möglich. Dank des großen Engagements unserer Mentoren und des Organisators Rainer Stropek können wir ein virtuelles CoderDojo auf die Beine stellen", sagt die Initiatorin des CoderDojo Steyr, Maria Pernegger.

Der neunjährige Raffael aus Steyr freut sich jedenfalls schon wieder auf das nächste Online-CoderDojo: "Das ist super. Die Aufgaben werden genau erklärt und man kann über Chat immer fragen."

Nähere Infos finden Sie hier.