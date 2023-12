Coach aus Aschach: Hypnose als Mittel gegen Einsamkeit

Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel beginnt für viele eine Zeit der Reflexion und des Aufbruchs zu neuen Ufern. Neujahrsvorsätze werden geschmiedet, Visionen von einem gesünderen, bewussteren Leben entstehen. Doch allzu oft verflüchtigt sich die anfängliche Begeisterung und die gesteckten Ziele geraten aus dem Fokus, weiß Günter Hagauer, Sozialpsychologe und professioneller Hypnosecoach vom Team des Therapiezentrums "VitaLogikum" in Aschach.

"In einer Zeit, in der psychische Gesundheit mehr an Bedeutung gewinnt, stoßen viele Menschen auf die Herausforderung, psychologische Unterstützung zu finden", weiß Hagauer: In dieser Spirale der Selbstverbesserung könne die Kunst der Hypnose als Alternative dienen.

"Einsamkeit ist ein allgegenwärtiges Phänomen, das nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern auch in jungen Generationen zunehmend präsent ist", sagt der Hypnosecoach, "der Mangel an sozialen Kontakten und tieferen zwischenmenschlichen Verbindungen kann nicht nur die psychische, sondern auch die physische Gesundheit beeinträchtigen". In Zeiten, in denen der Bedarf an psychologischer Unterstützung steige, stünden viele vor dem Dilemma fehlender Psychologen und schier unüberwindbarer Wartezeiten. Hypnose könne hier eine Brücke bauen. In den Sitzungen können individuelle Ursachen von Einsamkeit identifiziert und bearbeitet werden. Der hypnotische Zustand ermögliche es, tiefe emotionale Blockaden zu lösen und neue Denkmuster zu etablieren, die eine positive soziale Interaktion begünstigen.

Unterstützung gebe es ebenso mit Blick auf die Neujahrsvorsätze: Innere Blockaden und Widerstände gegen Veränderungen werden leichter überwunden. "Gewichtsverlust ist ein klassisches Ziel zu Jahresbeginn", sagt Hagauer, "in der hypnotischen Trance können tieferliegende Ursachen für übermäßiges Essen oder mangelnde Bewegung aufgedeckt und bearbeitet werden". Das Unterbewusstsein werde neu programmiert. Auch Rauchentwöhnung sei ein häufiges Anliegen. Im Erlernen tiefgreifender Entspannungstechniken werde der Stresspegel dauerhaft gesenkt. Eine gestärkte mentale Widerstandsfähigkeit bilde die Basis, um Neujahrsvorsätze mit innerer Ruhe und Entschlossenheit zu verfolgen.

