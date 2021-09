Co-Working-Angebot im Rathaus nutzt auch die Gemeinde

Mit der Corona-Pandemie hat nicht nur Homeoffice eine neue Bedeutung bekommen. Auch die Co-Working-Angebote haben mehr Zulauf als vorher.

Wer lieber gemeinsam als einsam (zu Hause) ist, der kann in Kremsmünster zeitlich begrenzt Büroräume und Arbeitsplätze in bester Lage nutzen. Im CoWo eins im Rathaus kann man sich bis Ende September zum "Early Bird Tarif" von 50 Euro einen Arbeitsplatz mieten.

Co-Working muss dabei nicht automatisch nur bedeuten, dass man als Selbständiger aus dem Homeoffice "ausbrechen" und sich in eine Büro-Gemeinschaft eingliedern will. Das zeigt die Erfahrung. Auch die Mitarbeiter der Marktgemeinde Kremsmünster wissen den CoWo eins schon zu schätzen. So musste die Bauabteilung wegen Umbauarbeiten die eigenen Räumlichkeiten verlassen und konnte kurzfristig für die anfallenden amtlichen Verwaltungstätigkeiten in den ideal ausgestatteten CoWorking-Space ausweichen.

Angeboten werden im CoWo eins von ExportForce eGen nicht nur Büroräume und Arbeitsplätze einschließlich Internetzugang über WLAN. Besprechungs- und Konferenzräume, virtuelle Büros, Schließfächer im Rahmen der angebotenen Arbeitsplatztarife und den damit verbundenen Dienstleistungen und Büroinfrastruktur können ebenso genutzt werden.

Der Zugang zum Büro und zu den Arbeitsplätzen und die Nutzung der Dienste wird dem Kunden mit eigenem digitalen Zugang zu jeder Tages- und Nachtzeit an sieben Tagen der Woche gewährt. Tageskarten sind nur werktags zwischen 8 und 17 Uhr erhältlich.

Da es sich im Angebot um flexibel nutzbare Arbeitsplätze handelt, müssen die Kunden am Ende eines jeden Nutzungstages ihre Büroplätze vollständig freimachen und von eigenen Utensilien befreien. Nur so kann der Co-Workingspace funktionieren.