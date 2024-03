Club- und Veranstaltungsszene ist erstmals vernetzt

Auf Einladung des Netzwerks Zukunftsregion Steyr fand erstmals ein Vernetzungstreffen der Steyrer Clubszene statt. Ziel war es, die lokale Kulturszene zu koordinieren und in weiterer Folge der Bevölkerung die Steyrer Nachtszene aufzuzeigen.

"Mit dem Sichtbarmachen der vielen Akteure der Clubszene will ich zeigen, dass in Steyr richtig was los ist. Für Arbeitgeber ist das ein Thema, das bei Gesprächen immer wieder auftaucht und ein Anliegen ist: Die Attraktivität des Standortes für potenzielle Arbeitskräfte ist wichtiger denn je", sagt Daniela Zeiner, Leiterin der Zukunftsregion Steyr und Gastgeberin des Abends. Nebst guten Angeboten für Familien und Kinder würden dazu auch Möglichkeiten für junge Menschen gehören.

Mit der Vernetzung der Nachtlokalszene will sie der oft gehörten Aussage, es sei nichts los in Steyr, entgegentreten. Das Treffen sei ein wichtiger Schritt für die lokale Kulturszene gewesen. Erstmals sei es gelungen, die Hauptveranstalter verschiedener Club-, Tanz- und Szene-Events an einem Tisch zu versammeln. Dabei seien Terminkollisionen minimiert und ein gemeinsamer interner Kalender initiiert worden, um so ein vielfältiges und konstantes Angebot sicherzustellen. Zudem sollen Synergien genutzt werden, um die Wochenendaktivitäten, aber auch die Möglichkeiten an Wochentagen in Steyr besser zu kommunizieren.

Ein Event jedes Wochenende

"Jedes Wochenende soll es einen Event geben. Das geht sich aus, weil es mittlerweile viele Veranstalter gibt. Parallel-Events werden vermieden, außer diese sind zeitlich abgestimmt", sagt Charly Landa, Obmann und Initiator des Pop Up Aid Club.

Die Veranstalter seien jedenfalls motiviert, an einem Strang zu ziehen, um die lokale Clubszene zu stärken und das kulturelle Leben in der Stadt zu bereichern. Eine gemeinsame Plattform soll künftig besser auf die lebendige Szene in Steyr aufmerksam machen. An einer gemeinsamen Landing-Page mit einem klingenden, verbindenden Namen wird noch gearbeitet. Diese soll das Steyrer Nachtleben topaktuell auf einen Blick sichtbar machen.

"Es gibt viele Veranstaltungen im Bereich elektronische Musik, aber auch andere Zielgruppen werden angesprochen und sollen informiert werden unter einem gemeinsamen Dach", sagen Fabian Mayr und Ingo Mitterhuemer von Huepfburg Events.

Ideen für einen passenden Namen für die Plattform werden erbeten an: office@tic-steyr.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper