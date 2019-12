Citybahn: VP bestätigte im Landtag Verkürzung

Landtagspräsident Karl Wilfing (VP) war vor zwei Jahren Verkehrslandesrat in NÖ und hielt als solcher eine Festrede zum 140-jährigen Jubiläum der Erlauftalbahn. "All die Bahnen, die in Verkehr sind, müssen im Verkehr bleiben", forderte er damals als Regierungsmitglied den Ausbau der elf im Besitz der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG verbliebenen Nebenbahnen. Die Abgeordneten der Grünen, Helga Krismer-Huber, Georg Ecker und Silvia Moser, wollten gestern mit einem Antrag wissen, ob das Wort des damaligen Regierungsmitgliedes noch gilt. In Waidhofen hat das Rathaus mehrheitlich in Übereinkunft mit der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG beschlossen, die fünf Kilometer lange Citybahnstrecke auf die Hälfte zu verkürzen und die Trasse für ein Betriebsgebiet aufzulassen. Die Grünen forderten die nö. Landesregierung auf, im "Sinne einer verantwortungsvollen Klimapolitik" die Reaktivierung bzw. den Erhalt der Citybahn Waidhofen von der Haltestelle Bahnhof Waidhofen/Ybbs bis Gstadt und damit auf voller Streckenlänge zu garantieren. Wilfing ließ als nunmehriger Landtagspräsident über den Antrag abstimmen, mit dem Ergebnis, dass die VP-Mehrheit gegen die Stimmen der SP, FP, Grüne und Neos das Ansinnen ablehnte.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at