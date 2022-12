Nachdem Kontrollamtsdirektor Thomas Schwingshackl in einem Schreiben an Stadtpolitiker eindringlich vor einem Beschluss des Finanzplans bis 2027 gewarnt hatte, durfte man auf die Sitzung des Stadtsenats am vergangenen Donnerstag gespannt sein: Per Abänderungsantrag wurde der Punkt "Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027" tatsächlich aus der Beschlussvorlage gestrichen. Somit gibt es darüber beim Budget-Gemeinderat am 13. Dezember keine Abstimmung.