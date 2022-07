Der Opferstock in der Lorettokapelle in Christkindl wurde neuerlich von Dieben heimgesucht. Nachdem dieser in der Vergangenheit bereits viermal aufgebrochen worden war, wurde er jüngst sogar mit einer Kette gesichert und verankert.

„Diesmal haben ihn die Täter aber aus den Verankerungen gerissen und zur Gänze gestohlen“, sagt Michael Schönberger, Obmann des Pfarrgemeinderates. Entdeckt wurde der Vorfall am Montag, kurz nachdem die Kapelle um 7 Uhr aufgesperrt worden war. „Um 7.30 Uhr hat eine Bewohnerin des Pfarrhofes verdächtige Geräusche gehört“, sagt Schönberger. Bei einer sofort durchgeführten Kontrolle war der Opferstock bereits verschwunden.

Aufgrund der täglichen Entleerung hält sich der Verlust der Spenden in überschaubarem Rahmen. Der entstandene Sachschaden liegt jedoch dennoch im vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Wahrnehmungen und Hinweise auf die möglichen Täter werden an die Polizei oder ans Pfarrbüro Christkindl erbeten.