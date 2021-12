Christkindl sammelt: Hilfe für Straßenkinder

Derzeit werden hier 200 Kinder mit Lern- und Freizeitangeboten betreut, davon täglich rund 170 mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

Madre Narzica Pazmin, die Gründerin und Leiterin dieses Hilfsprojekts, beschreibt die Lage in der 200.000-Einwohner-Stadt im Andenhochland als dramatisch. Die Corona-Pandemie hat das lateinamerikanische Land schwer getroffen. Die Arbeitslosigkeit ist enorm gestiegen. Flüchtlinge aus Venezuela und Kolumbien überströmen zusätzlich den Arbeitsmarkt. Viele Familien leben unter der Armutsgrenze. Alle Schulen sind seit Pandemiebeginn geschlossen. Der Kampf ums Überleben lässt die Gewalt ansteigen.

"Die Projektbetreiber verlassen sich nicht nur auf Spenden und Unterstützung von außen, sondern entwickeln viele kreative Ideen zur Eigenfinanzierung", sagt die Christkindlerin Ingrid Stütz. So werden auf den Dächern der Projektzentren Hühner gehalten, in improvisierten Ställen Schweine gezüchtet, auf öffentlichen Brachflächen Obst und Gemüse angebaut. Selbst produzierte Kleidung und Spielzeug werden in einem kleinen Geschäft im Stadtzentrum verkauft. Trotzdem reicht das alles nicht aus, um den dringenden Bedarf auch nur annähernd abzudecken.

"Bitte spenden auch Sie und machen Sie den Kindern in Ambato ein sinnstiftendes Weihnachtsgeschenk", sagt Georg Neuhauser im Namen der Pfarre Christkindl.

VKB-Spendenkonto für Ecuador: IBAN AT95 1860 0000 1542 2801 BIC: VKBLAT2L