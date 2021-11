Christian Fehringer ist Vizemeister im Crosslauf

Mit einem kleinen, vierköpfigen Team ging der LAC Amateure Steyr in Graz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und den österreichischen Meisterschaften in den Altersklassen im Crosslauf an den Start. Herausragend dabei war Lauftalent Christian Fehringer. Der 15-Jährige gewann dank kluger Strategie die Silbermedaille und schloss damit das Laufjahr mit einer Glanzleistung ab.

LAC-Vereinskollege Paul Leitenbauer verpasste in der Klasse U18 eine Medaille im Zielsprint nur knapp und wurde ausgezeichneter Fünfter. Daniel Rattinger, der in den letzten Jahren immer wieder durch Krankheiten zurückgeworfen wurde, holte in einem sehr stark besetzten Rennen in der Klasse U23 den sechsten Rang – eine Platzierung, die ihm für das kommende Jahr Auftrieb geben sollte. Sein Bruder, Hindernis-Staatsmeister Tobias Rattinger, wurde über die Kurzstrecke Neunter und holte damit einen Top-Ten-Platz bei den Staatsmeisterschaften.