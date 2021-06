Chill-Zonen am Ennskai bleiben bis Herbst

Die Unmutsäußerung kommt aber zu spät, denn gestern beschloss der zuständige Arbeitskreis im Rathaus, die zwei geplanten Chill-Zonen am Ennsufer mindestens bis Herbst in den Parkbuchten zu belassen.

"Ich respektiere die anderen Meinungen, die es zu den Chill-Zonen gibt", sagte Vogl, "aber man kann nicht immer jedes Projekt, das den Bewohnern mehr Lebensraum in der Stadt gibt, hintanstellen." Befürwortet werden die zwei Chill-Zonen, für die bereits der Mehlsand gestreut und Plastikballen als Sitzkissen aufgelegt wurden, auch von der Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Daniela Limberger, die die Kritik aus der Kaufmannschaft freilich ernst nehmen will: "Aber es muss auch etwas beim Wohlfühlen in der Stadt weitergehen, das hilft auch den Geschäften." Bei einem ersten Zusammensitzen in einer der beiden Chill-Zonen ließen die Ausschussmitglieder jedenfalls keinen Zweifel an ihrer Zuversicht aufkommen, dass die Treffs mit Blick auf die Enns bald bevölkert sein werden: "So etwas hat die Stadt längst gebraucht." (feh)