Chill-Zone fehlt der Sand, bis Magistrat Kompetenz klärt

Vom Zeitpunkt würde die Geschichte wohl in den Hochsommer passen, wenn die Schweißperlen auf der Stirn dick und die Nachrichtenlage in den Redaktionen dünn ist: Gestern haben Bauhofmitarbeiter für eine Chill-Zone mit Liegestühlen auf Sand am Ennskai um jeweils drei Parkplätze Holzrahmen gezimmert.