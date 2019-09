Childrenplanet hilft seit zehn Jahren den Ärmsten in Kambodscha

Mit einem Festakt im Linzer AEC feiert am Samstag ab 17 Uhr der vom Sierninger Christian Gsöllradl-Samhaber gegründete Verein "Childrenplanet" sein Zehn-Jahr-Jubiläum. "Wir haben bis heute dank der engagierten Arbeit unserer Helfer und vieler Spender 1,2 Millionen Euro an Hilfsmitteln für unsere Arbeit in Kambodscha gesammelt", sagt der ehrenamtliche Geschäftsführer der Hilfsorganisation.

Die Helfer aus Österreich errichteten in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 35 Trink- und Nutzwasserbrunnen für mehr als 2000 Menschen in der Provinz Stung Treng im Nordosten Kambodschas. Vor mittlerweile sieben Jahren wurde auch das Kinderkrankenhaus in der gleichnamigen Provinzhauptstadt renoviert. Zudem wurden eine Schule im 1500-Einwohner-Dorf Rachea Nukaul Village gebaut und zahlreiche Bildungsprojekte verwirklicht. Ebenso initiierte Childrenplanet landwirtschaftliche Projekte wie den Anbau von Ananas, Bananen und Pfeffer oder die Anlage von fünf Fischteichen für die Eigenversorgung. "Die Folgen des blutigen Bürgerkrieges und Konsequenzen des Rote-Khmer-Regimes unter Pol Pot sind auch heute noch überall spürbar. Das macht betroffen", sagt Gsöllradl-Samhaber, "andererseits ist aber die Offenheit der Menschen beeindruckend, die Freundlichkeit, die sie auch Fremden entgegenbringen."

Die Hilfsarbeit in Kambodscha sei allerdings nicht immer leicht, da die Lebenseinstellung der Menschen stark von europäischen Vorstellungen abweiche: "Die meisten denken nur von Tag zu Tag, weil es primär um den täglichen Überlebenskampf geht." Daher seien etwa Themen wie Bildung, Nachhaltigkeit und vor allem Umweltbewusstsein nur schwer vermittelbar. Gsöllradl-Samhaber: "Dabei ist gerade Bildung eines unserer wichtigen Anliegen. Die Schule muss sich weiter positiv entwickeln, auch den Punkt Erwachsenenbildung wollen wir intensivieren."

55 freiwillige Helfer

Seit fünf Jahren entsendet Childrenplanet auch Zivildiener nach Kambodscha. Aktuell sind drei in Stung Treng im Einsatz. "In Summe haben bereits 55 freiwillige Helfer unsere Arbeit in diesem südostasiatischen Land unterstützt", sagt der Sierninger, der im August selbst schon zum zwölften Mal in der Evergreen Community in Kambodscha war: "Uns geht es nicht um Wohltätigkeit, sondern darum, die Schwächsten in einer Gesellschaft zu bestärken, ihre Rechte wahrzunehmen und einzufordern. Genau darin sehen wir unsere Mission."

