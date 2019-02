Chef und Lehrling treffen sich am "Beta-Campus"

WAIDHOFEN. Gemeinschaftswerkstätten, Tagungsräume und die Polytechnikschule übersiedeln in alte Bene-Fabrik

Info-Wall im Tagungssaal (Eisenstraße) Bild: Eisenstraße

Vereine und Jungunternehmer bauen sich im Tagungssaal vor der großen Medienwand bereits nach Bedarf die bereitgestellten Möbelblöcke auf. Am vergangenen Freitag folgte in den neu adaptierten Räumlichkeiten der im Stadtteil Zell aufgelassenen Bene-Büromöbelfabrik der offizielle Anstrich. Die Unternehmer Thomas Welser und Willi Hilbinger hoben den Trägerverein für den "Beta-Campus" aus der Taufe, mit dem die alte Fabriksimmobilie mit neuem und zukunftsträchtigem Leben erfüllt werden soll.

Eingebettet in ein 24 Millionen Euro teures Großprojekt der Wohnbaugesellschaft Alpenland soll der "Beta-Campus" ein Begegnungsfeld werden, auf dem einander Personalchefs und angehende Facharbeiter häufig über den Weg laufen. Werkstätten mit 3D-Druckern und sonstigen modernsten Maschinen sollen Schülern genauso wie Einmann- und Einfraubetrieben zum Bau von Prototypen zur Verfügung stehen. "Wir wollen eine Keimzelle der Zukunft schaffen", sagte Welser bei der Vereinsgründung, "die Stärke liegt darin, dass alle wichtigen Beteiligten vernetzt werden." Im "Beta-Campus" sollen Burschen und Mädchen erfahren, welche guten Berufschancen die Mostviertler und Ybbstaler Industrie bietet. Als größter Kraftakt wird bis 2022 die Polytechnische Schule vom Schulzentrum in den neuen Campus übersiedelt. "Das soll wirklich Österreichs coolstes Polytechnikum werden", sagt Projektleiter Markus Reinprecht. In einem Naheverhältnis wie sonst nirgendwo soll in den Klassen die heimische Wirtschaft präsent sein und sollen Meister bei Mädchen die Technikangst abbauen und bei Burschen mehr Einfallsreichtum bei der Berufswahl wecken. Die Finanzierung des Projektes trägt bis Sommer noch das EU-Leader-Programm der Eisenstraße NÖ, dann muss der Verein, dem bereits über 30 Betriebe angehören, übernehmen. (feh)

