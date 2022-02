Caritas lädt zum Treff für pflegende Angehörige

Caritas-Mitarbeiterin Birgit Freidhager leitet die Treffen, wo es Austauschmöglichkeiten für die Teilnehmer und Informationen rund um die Pflege zu Hause gibt.

Um Anmeldung für das erste Treffen am Donnerstag, 3. März, wird gebeten: 0676 87762447 per Telefon oder birgit.freidhager@caritas-ooe.at per E-Mail.