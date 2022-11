Café Treff feiert Geburtstag: Seit vier Jahrzehnten zweites Wohnzimmer vieler Steyrer

Seine damalige Freundin und nunmehrige Ehefrau Edith studierte zu dieser Zeit in Wien, verbrachte dort die freien Tage und Abende gern in den Lokalen und Kaffeehäusern mit dem unvergleichlichen Wiener Flair. "Ich wollte ihr auch in Steyr dieses Umfeld und diese einmalige Atmosphäre bieten", sagt Sikora mit dem für ihn typischen Schmunzeln.