BVB-Fans beschmierten Kirche, Kapelle und Marterl

Der oder die Täter - die Ermittler gehen von Fußballfans aus - agierten zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 16.24 Uhr. Für die Schriftzüge wurde orange- und rosafarbene Kreide verwendet. Es handelt sich um die Gebäude in der Pfarrkirchnerstraße:

An der Wand der Kalvarienbergkirche steht auf der Nordseite in rosa Buchstaben "Dortmund 3:0 Arminia Bielefeld-27.2.2021", ebenso auf der rückwärtigen Bank. Auch die Sitzbank der Klein Adlwangerkapelle ist jetzt mit dem Schriftzug "DORTMUND 3:0 BIELEFELD" versehen, die Wand an der Nordseite mit "BVB-3:0-BIELEFELD-27.2.2021". Das Marterl wurde in Orange mit "BVB" beschmiert.

Die Polizeiinspektion Bad Hall bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4151.

