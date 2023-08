Bus ist im Ennstal auf der Überholspur: Angebot wird ab September erweitert

STEYR. "Ein bedarfsgerechter und gut vernetzter öffentlicher Verkehr ist Grundvoraussetzung, damit die Menschen auf die Öffis umsteigen", sagt Herbert Kubasta, Geschäftsführer des OÖ Verkehrsverbunds (OÖVV), "deshalb evaluieren wir unser Angebot regelmäßig."

Eines dieser Ergebnisse: Ab Sonntag, 10. September, tritt in der Region Steyr-Ennstal rechtzeitig vor dem Schulbeginn ein neuer Fahrplan in Kraft. Neue Busverbindungen und mehr als 100.000 zusätzliche Fahrplankilometer pro Jahr werden das Öffi-Angebot in der Region deutlich aufwerten. Für Fahrgäste bedeutet dies rund 20 Prozent mehr Fahrten von Steyr ins Ennstal. Zudem dürfen sie sich auf neue und optimierte Busverbindungen sowie kürzere Fahrzeiten freuen.

Kürzere Fahrzeiten

Was bringt der Angebotsausbau ab 10. September für die Menschen in der Region konkret?

Zwischen Weyer und Steyr wird die Regionalbuslinie 440 um acht Kurse erweitert. Diese werden entlang der B115 über Großraming, Reichraming, Losenstein und Ternberg geführt. Diese zusätzlichen Verbindungen werden dabei überwiegend morgens eingeführt, um das bestehende Bus- und Bahnangebot zu ergänzen. Durch die neuen Eilkurse soll der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr speziell für Pendler attraktiviert werden. Vier dieser neuen Kurse starten am Steyrer Bahnhof werktags von Montag bis Freitag um 5.25 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr und 14.30 Uhr. Die Abfahrt in Weyer erfolgt um 5.05 Uhr, 6.55 Uhr, 10.30 Uhr und 18.10 Uhr.

Ebenfalls neu sind zwei Vormittagskurse der Regionalbuslinie 441 werktags von Montag bis Freitag zwischen Steyr, Maria Neustift und Großraming. Der Bus startet um 9.20 Uhr beim City Point in Steyr mit Ankunft um 10.12 Uhr bei den Schulen in Großraming. Retour geht es um 10.50 Uhr mit Ankunft um 11.40 Uhr. Eine weitere neue Verbindung gibt es auf der Linie 442 zwischen Laussa und Losenstein: Mittags um 12.45 Uhr verkehrt an Schultagen ein Kurs ab Ortsmitte Laussa, der an die Schulendzeit der Volksschule Laussa angepasst ist.

"Die Angebotsattraktivität bewegt immer mehr Menschen dazu, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen", sagt Infrastruktur- und Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FP), "diese Entwicklung lässt sich unter anderem anhand steigender Fahrgastzahlen im Regionalbusverkehr ablesen."

Alle Details des neuen Fahrplans erfahren Öffi-Nutzer im OÖVV-Kundencenter sowie auf der Website des Verkehrsverbundes unter www.ooevv.at. Darüber hinaus werden alle Haltestellen und Busse in der Region Steyr-Ennstal mit den neuen Fahrplaninformationen ausgestattet. Mittels der OÖVV-App können zudem Fahrkarten bequem online gekauft werden, auch können beinahe flächendeckend Fahrplandaten in Echtzeit eingesehen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.