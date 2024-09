Burger: Bei "Hudson Stop" wird vorerst abserviert

Cadillacs sammelte Stefan Antal wie ein anderer Briefmarken, eigene Mechaniker schraubten an den Oldtimern, die drei Hallen verparkten. Sein Vermögen hatte der Mostviertler mit seiner marktführenden AGB Gerüstebau GmbH gemacht. Einem Faible für den American Way of Life, aber auch Geschäftssinn entsprang ein Restaurant, wie es an einer Wegkreuzung in den USA stehen könnte, im Dezember 2022 aber im St. Valentiner Betriebsgebiet an der Autobahn A1 aufsperrte. Das Geschäft lief gut, Feinspitze verspürten Hunger auf die dortigen Burger, Bowls und Ofenkartoffeln, sagt die ehemalige Geschäftsführerin Daniela Antal, Stefan Antals Ehefrau und Firmenpartnerin.

Jetzt aber ist im "Hudson Stop", wie die Antals ihr Restaurant samt Werbemast mit dem Logo eines Serviergirls im Petticoat nannten, abgeräumt, es werden keine Bestellungen mehr aufgenommen. Eigentlich gar nicht mehr zuständig, informierten Stefan und Daniela Antal auf der Website des Restaurants, dass ihre Pächterin, eine Wirtin aus Liezen, Konkurs angemeldet habe und damit auch Gutscheine nicht mehr eingelöst würden. Diese könnten beim Masseverwalter Wolfgang Strasser, der den Betrieb mit 1. September schloss, als Gläubigeranspruch angemeldet werden.

Die Antals haben sich im Juli des vergangenen Jahres zurückgezogen und die jetzt mit kolportierten 175.000 Euro überschuldete "Hudson Stop Gastronomiebetriebs GmbH" an die Pächterin übergeben. Als Insolvenzursachen streiten beide wegen angeblich zu hoher Mieten und auf der Gegenseite mangelhafter Betriebsführung herum. Eine Zukunft mit der Pächterin sahen die Liegenschaftseigentümer wohl keine mehr, wenngleich Daniela Antal noch monatelang ihrer Nachfolgerin die Prokuristin machte. Fast ein Jahr schon bietet Stefan Antal das Betriebsareal im Internet um 3,5 Millionen Euro zum Verkauf an. "Es gibt von Investoren und auch etwaigen neuen Pächtern das Interesse, dass das ,Hudson Stop‘ weitermacht und es nur eine vorübergehende Schließung darstellt", sagt Antal.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer