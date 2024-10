Buntes Treiben bei Herbst in der Steyrer Innenstadt

Freitag und Samstag gibt es Dutzende gute Gründe, bewusst wieder einmal durch das Stadtzentrum zu bummeln. Die Innenstadt-Kaufleute laden heute am 4. Oktober zur traditionellen Steyrer Einkaufsnacht, die – wie bereits im Frühjahr – zum Einkaufswochenende erweitert wird. Unter dem Titel "Herbst in der Steyrer Innenstadt" verwandeln sich Grünmarkt, Pfarrberg, Stadtplatz und die Enge Gasse zu einem lebendigen Treffpunkt. Am Freitag kann in den teilnehmenden Geschäften bis 21 Uhr eingekauft werden – inklusive Tombola, Streetfood rund um den Leopoldibrunnen und Musik vom "Pop-Up Aid Club" beim Neutor (ab 18 Uhr). Ab 22 Uhr geht das Feiern im Strandcafé "Treffpunkt" weiter.

Am Samstag, 5. Oktober, verwandelt sich der Stadtplatz in eine große Tanzfläche: Von 9.30 bis 15.30 Uhr präsentieren Tanzschulen, Vereine und Gruppen in der Innenstadt ihr Rhythmusgefühl und laden dazu ein, mitzutanzen. Die Veranstaltung "Herbst in der Steyrer Innenstadt, eine Initiative des Vereins "Steyrlebt", verspricht Unterhaltung und Einkaufsvergnügen für die ganze Familie.

