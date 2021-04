Bundesligastart ins Ungewisse

Nachdem die letzte reguläre Feld-Meisterschaft aber schon länger vorbei ist, die Hallensaison coronabedingt ausgefallen und vom "alten" TuS-Kader jeder zweite Spieler ausgefallen ist, starten die Kremstaler eine Mission ins Ungewisse. Als Kapitän wird nun Angreifer Florian Winterleitner den TuS aufs Feld führen, in der Abwehr bleiben mit Michael Huemer-Fistlberger und Laurenz Hübner zwei Fixpunkte. Mit dem 18-jährigen Daniel Kraus und dem 20-jährigen Abwehrspieler Benedikt Sinnhuber setzt der TuS auf seinen Nachwuchs. Zudem kehrt Christopher Ahrens nach seiner Kreuzbandverletzung ins Team zurück.

Ziel der Grün-Weißen ist ein Platz im Viertelfinale. Zum Auftakt trifft der TuS am Samstag auswärts auf Freistadt, am Sonntag folgt die Partie in Ottensheim.