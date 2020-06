Bundesliga geht für Vorwärts am Freitag weiter

Nach 90 Tagen Pause rollt für den SK Vorwärts am Freitag endlich wieder der Ball in der 2. Bundesliga. Die Rot-Weißen gastieren beim Floridsdorfer AC in Wien, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Coronabedingt findet das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, einen Livestream gibt es auf laola1.tv.

"Die Vorbereitung mit dem Mannschaftstraining war kurz, aber für alle gleich. Unsere Spieler sind in einem körperlich guten Zustand", sagt Trainer Willi Wahlmüller, der sich wie seine Kicker auf den Restart freut: "Weil es keine Absteiger gibt, können alle befreit aufspielen."

In der Tabelle liegt der SK Vorwärts mit 27 Punkten auf Rang vier, der FAC hat sechs Zähler weniger und befindet sich auf dem 14. Platz. Es geht also eng zu. Eine gute Endplatzierung ist nicht das einzige Ziel für die letzten elf Runden bei den Rot-Weißen. "Wir können jungen Spielern Einsatzzeiten geben und schauen, wie weit sie sind", sagt Wahlmüller. Dabei gelte es die Balance zum sportlichen Erfolg zu finden: "Wir wollen erfolgreich Fußballspielen, wichtig ist aber auch die Weiterentwicklung für die nächste Saison."