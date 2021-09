So weit ist es in Garsten gekommen, dass Anton Silber (VP) von Witzbolden in seiner eigenen Partei mit Vergleichen mit Nordkorea gehänselt wird. Zum lustig gemeinten Hinweis, dass bei der Bürgermeisterwahl wie in einem Einparteienstaat der Einfachheit halber nur noch ein Bewerber anzukreuzen ist, lächelt der 63-jährige Amtsinhaber allenfalls gequält. Die Anspielung hat in der Tat keinen realen Hintergrund. Silber gibt keinen Diktator ab.