Bürgermeister hielt über Facebook Sprechstunde ab

Reinhard Haider, Amtsleiter im Marktgemeindeamt Kremsmünster, ist als Computerfreak bekannt. Also war es nur eine Frage von Tagen, bis sich der Büroleiter und EDV-Pionier auch eine digitale Lösung für die Sprechtage von Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP) einfallen ließ, die ja wegen der Ansteckungsgefahr des Coronavirus hinfällig geworden sind.

Gestern ging Obernberger ohne viel IT-Firlefanz auf "Sendung". Der Bürgermeister setzte sich vor den Laptop und redete seine Antworten in Kameralinse und Einbaumikrofon, nachdem Bürger in der kommunalen Facebook-Gruppe "kremsmuenster.at" ihre Fragen gepostet hatten. "Dass es keine direkte Begegnung von Mensch zu Mensch ist, habe ich von den Videokonferenzen gelernt oder wenn wir vor anstehenden Entscheidungen in der Gemeinde untereinander skypen", sagt Obernberger. Dass er nur auf einen Bildschirm blickt, der bei keiner Silbe die Miene verzieht und keinen Gesichtsausdruck preisgibt, sei "noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig". Die Kommunikation mit den Bürgern, die funktionierte aber. Bereits 300 Gruppenmitglieder auf Facebook waren bei der Sprechstunde als Livezuhörer zugegen. "Natürlich kann ich bei einem solchen digitalen Sprechtag coram publico keine persönlichen Anliegen eines Mitbürgers abhandeln, sondern Fragen, die die Allgemeinheit betreffen."

Im Falle der jüngsten Kremsmünsterer Vergangenheit waren das zwei Themen: die Coronakrise und die spektakuläre Selbstanzeige des Managements des Glaswerkes der Vetropack, dass Mitarbeiter eigenmächtig jahrelang zu geringe Abwasser- und Luftwerte bekannt gegeben hätten. Werksanrainer Ludwig Ellinger brachte die Bevölkerung mit seinen Fragen auf den neuesten Stand. Auch bei den Luftwerten seien vom Werk aus Daten aus der Messstelle am Schornstein geschönt an die Behörden weitergegeben worden, berichtete Obernberger. Die Gemeinde werde nun alle Angaben nachprüfen lassen. Zu Corona konnte das Gemeindeoberhaupt sagen, dass beide am Virus erkrankten Gemeindebürger wieder genesen seien: "Seit heute haben wir keinen Corona-Kranken."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at