Bürgermeister ersucht Steyrer in Brief, zur Impfung zu gehen

Der Betrieb in den Impfstraßen im Reithoffer-Amtsgebäude gleicht momentan eher einem Bereitschaftsdienst. Warten müssen eher die Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Magistrates auf Impfwillige als diese auf einen Termin. Neulinge, die zu ihrer ersten Injektion kommen, sind rar, auch wenn eine Immunisierung mit dem sogenannten "Totimpfstoff" Novavax bereits möglich ist.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen bei der Impfung in der Stadt. Vor fast drei Wochen verkündete Bürgermeister Markus Vogl (SP) in der Gemeinderatssitzung eine Impfquote von 67 Prozent in der Stadtbevölkerung, die nur noch zum Vollschutz den Booster brauchen. Leute, die für den Drittstich hergekommen sind, sind auch die Mehrheit der Versicherten, die für die kostenlose Vakzinierung im Reithoffer-Gebäude ihre E-Card zücken. Jetzt hält die Statistik bei 68,5 Prozent der Bevölkerung, die zumindest den zweiten Stich verabreicht bekamen.

Vogl kann und will mit der Quote noch immer nicht zufrieden sein. In einem gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat und Arzt Michael Schodermayr (SP) verfassten Brief an alle Steyrer Bürgerinnen und Bürger bedankt er sich bei all jenen, die an der Impfung bereits teilgenommen haben. Gleichzeitig ergeht an alle bisherigen Muffel die Bitte, sich einen Ruck zu geben und sich vernünftigerweise impfen zu lassen.