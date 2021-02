Diese Sichtweise hat sich bei der Bürgerinitiative "Keine Deponie mitten in Sierning" nicht geändert, seitdem das Land Oberösterreich die geplante Baurestmassen-Deponie nur 50 Meter vor dem nächsten Haus genehmigt hat. Die Bürgerinitiative wird gegen den Bescheid in aller Formalität Einspruch erheben, kündigt Florian Auer von der Bürgerinitiative an: "Die Bedeutung des Wortes ,Entfernung’ wurde seitens der Behörde einfach zur Seite geschoben mit der Argumentation, dass es im Gesetz keine