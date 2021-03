Bereits im Dezember hat Christian Gsöllradl-Samhaber, Obmann des Vereins Childrenplanet, gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten und ebenfalls an Literatur Interessierten einen neuen Verein aus der Taufe gehoben: "Literaturschiff" nennt sich die Initiative, die zeitgenössische Literatur und junge Literaten fördern will. Doch nicht nur das: Literatur soll nicht nur in Städten wie Linz oder Steyr erlebbar sein, sondern auch aufs Land kommen, etwa nach Sierning, Eferding, Stroheim oder Dietach.