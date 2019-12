Budget mit Rekordhöhe: 158 Millionen

Auf dem Konjunkturhimmel ziehen dunkle Wolken auf, die fetten Jahre könnten vorbei sein - aus der Skepsis heraus, dass die Geldquelle in der Wirtschaft auf Dauer nicht weiter sprudelt, wollte Neos-Mandatar Piet Freisais mehr Vorsicht und enthielt sich beim Budgetbeschluss in der gestrigen Gemeinderatssitzung lieber der Stimme. Selten zuvor herrschte aber solche Einigkeit zwischen den Rathausfraktionen bei dem Haushaltsentwurf für das nächste Jahr, der auf absoluten Rekordkurs steuert: Nach den neuen Erstellungskriterien soll die Stadt im Jahr 2020 158.728.100 Euro einnehmen und 158.299.300 Euro ausgeben, bleibt ein Überfluss von 428.800 Euro.

Die Stadt bricht damit mit einer jahrzehntelangen Gepflogenheit, im Etat vorweg mit einem Defizit tiefzustapeln, das sich im Laufe des Jahres dann von roten auf schwarze Zahlen zu einem Gewinn umfärben lässt. Ein Plus, das sich in der Bilanz immer besser als ein Minus verkauft hat. "Wir können davon ausgehen, dass sich dieses Plus im Rechnungsabschluss noch deutlich erhöhen wird", strotzte Bürgermeister Gerald Hackl (SP) als Finanzreferent vor Zuversicht. Schon weit vor Beginn der Landesausstellung ist heuer der Innerberger Stadel als eienr der Schauplätze um 5 Millionen Euro zu einem Schmuckkasten saniert und bezugsfertig, Stadtplatz und Grünmarkt sind neugestaltet und der Taborlift wird - Kostenpunkt 2,7 Millionen Euro - nächstes Jahr fertig. Dann nimmt man auch die Gestaltung des Brucknerplatzes und die Fuß- und Radgeherüberführung beim Posthofberg in Angriff - allesamt wieder Millionenprojekte.

Einziger Wermutstropfen, der die gute Laune vergällt: Die Schere, wie viel Geld die Stadt vom Land OÖ. bekommt und im Gegenzug nach Linz (etwa für die Spitalsfinanzierung) abliefern muss, klafft mit 19,4 Millionen Euro schon wieder weiter auseinander. Die jüngst von Landeshauptmann Thomas Stelzer angebotene Einmalzahlung von 100.000 Euro an die Städte wies Hackl als "Placebo" zurück.

Viel setzt das neue Budget beim Klimaschutz in Bewegung, ist der Rathauschef überzeugt: Das Bussystem wird ausgebaut, Photovoltaik auf Altenheime errichtet, Laternen auf LED umgerüstet. Für VP und FP, die dieses Mal auch trotz Kritik an "unverhältnismäßigen" Förderungen an das Museum Arbeitswelt und Kulturzentrum Röda auch dem Kulturkapitel zustimmte, ging das Budget im Großen und Ganzen in die "richtige Richtung". Grün-Stadtrat Reinhard Kaufmann war nur beim Klimaschutz "die Geschwindigkeit zu gering."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at