Budget gekürzt: Kantine in der AK muss nach zwölfeinhalb Jahren schließen

STEYR. Langzeitarbeitslose hatten hier die Chance auf den beruflichen Wiedereinstieg erhalten

Die Betroffenheit ist ihnen ins Gesicht geschrieben: das FAB-Küchenpersonal mit AK-Leiter Gerhard Klinger (l.) Bild: Moser

Heute dürfen die Gäste der FAB-Kantine (Anm.: Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung) in der Arbeiterkammer Steyr noch Hühnerspieße oder Spinatknödel genießen. Mit Ende des Monats ist damit Schluss. Die Einschnitte der türkis-blauen Regierung beim AMS-Budget zeitigen erste sichtbare Auswirkungen auf Steyr. Nach rund zwölfeinhalb Jahren wird die berufliche Wiedereingliederung, von der mit befristeten Anstellungen Langzeitarbeitslose, die Generation 50plus oder Arbeitskräfte mit gesundheitlichen Problemen profitierten, beendet. Fünf bis sechs "TMA" (Anm.: Transitmitarbeiter) waren unter Anleitung einer fixen Küchenchefin beschäftigt.

"Das tut weh, die Kantine war eine Erfolgsstory", sagt Gerhard Klinger, Bezirksstellenleiter der AK. "Sinn war es, etwa Wiedereinsteigerinnen oder Migranten den Wiedereinstieg zu erleichtern."

Von 14,5 auf 10 Plätze gekürzt

Es sei leider nicht mehr möglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten, sagt Brigitte Kerbl, die seit zweieinhalb Jahren Regionalleiterin für die beiden FAB-Kantinen ist. Die zweite befindet sich in der Fachhochschule Steyr und bleibt vorerst erhalten. Es sei allen sozialökonomischen Betrieben das Budget um mindestens 20 Prozent gekürzt worden. Beim FAB Steyr können künftig nur noch zehn anstelle von bisher 14,5 Vollzeitäquivalent-Plätzen angeboten werden.

"Das ist extrem traurig für all jene, die die Chance auf den Wiedereinstieg nicht mehr erhalten", sagt Kerbl, "dabei haben wir im Vorjahr unser Soll deutlich erfüllt." Ziel sei es, dass 20 Prozent der jährlich 45 Mitarbeiter der Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt gelingt. Nicht betroffen von den Kürzungen sei zum Glück das FAB-Stammpersonal, so Kerbl. Die in der AK beschäftigte Küchenchefin könne in der FH weiterarbeiten.

Das Aus für die FAB-Kantine fügt sich nahtlos in die bereits erfolgten Einschnitte der vergangenen Jahre. Die FAB-Werbeassistenz wurde 2016 geschlossen, die Proba-Bauabteilung 2015, Jahre davor schon der Gärtnereibetrieb.

Betroffen von der Schließung sind aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch zahlreiche Mindestpensionisten, Alleinstehende und in der Innenstadt Beschäftigte, die hier preisgünstig zu Mittag aßen. "Ich war regelmäßig hier, wenn ich beim Roten Kreuz Dienst hatte", sagt der 73-jährige Walter Radhuber, "die Kantine war immer gut besucht, speziell wenn es Schnitzel oder Schweinsbraten gegeben hat, war kein Tisch mehr frei."

Alternativen zur Kantine in der AK

Stammkunden, die hier gut, günstig und sozial verträglich essen konnten, sind ebenso Verlierer der Schließung. Für sie gibt es Alternativen: die FAB-Kantine in der FH etwa, oder das Gasthaus Seidl-Bräu von pro mente, wo Menschen mit psychischen und sozialen Problemen ein Arbeitstraining absolvieren, ebenso das Bio-Mittagsmenü im Atrium in der Gleinker Gasse.

Zahlreiche Steyrer Stammkunden waren vom Mittagsangebot begeistert:

"Habe erst jetzt erfahren, dass die Kantine zugesperrt wird. Als langjähriger Stammgast bin ich natürlich traurig darüber." Helmut Schmölzer, Nachbar

"Das ist extrem ungünstig für mich und meine Kollegen. Wir haben wenig Zeit, jetzt müssen wir auf Weckerl umsteigen." Peter Hasenauer, Buschauffeur

"Die FAB-Kantine war in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren eine Erfolgsstory. Es war die tolle Chance, etwa für Wiedereinsteigerinnen oder Langzeitarbeitslose, auf dem regulären Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen." Gerhard Klinger, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Steyr

"Ich bin seit Dezember im Kantinen-Team, hier ist meine zweite Heimat. Ich war extrem geschockt, als ich vom Zusperren hörte." Claudia Harhofer, Mitarbeiterin

"Bis jetzt konnte sich unser Team die Zeit zum Mittagessen gut einteilen. Jetzt müssen wir uns fürs Menü etwas einfallen lassen." Robert Huber, BFI-Kundenservice

