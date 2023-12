Komponist Anton Bruckner wurde am 4. September 1824 geboren.

Kultur bringe die Menschen zusammen, heißt es seitens der Landesmusikschule Kirchdorf. Anlässlich des Bruckner-Jubiläumsjahres heftet sich in den kommenden Monaten die Region Oberes Kremstal an die Fersen des großen Komponisten, der am 4. September 1824 das Licht der Welt erblickte.