In Amstetten soll ein eigener "Digitalisierungsgemeinderat" den bevorstehenden technischen Veränderungen in der Gesellschaft Augenmerk widmen. Mit der Mission ist keine Erhöhung des Politikergehalts verbunden, finanziell lukrativer Posten ist es also keiner. Weshalb es nichts Weltbewegendes ist, wer es wird.